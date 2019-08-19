Надругательство над украинским караваем попало на видео

@tass_agency / Twitter

В сети появилось видео как Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать муж. Кадры опубликованы в Twitter-аккаунте ТАСС.

До этого стало известно, что супруга еврейского лидера устроила скандал на борту самолета во время поездки на Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом. Она безуспешно в гневе направилась к кабине пилотов, чтобы отчитать его. После этого пилот второй раз поприветствовал чету Нетаньяху, особенно акцентировав приветствие лично Саре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru