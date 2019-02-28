Премьеру Израиля решили предъявить обвинения

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил, что намерен предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в общей сложности по трем делам. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как сообщается, одновременно с этим с большой вероятностью официальные обвинения во взяточничестве и препятствовании правосудию предъявят владельцу крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq («Безек») Шаулю Эловичу и его жене Ирис. В то же время генпрокурор постановил, что супруга Нетаньяху — Сара — не причастна к «делу 4000» о коррупционных связях приближенных премьера и владельца Bezeq.

Как отмечает Reuters, до предъявления обвинений будет проведено предварительное слушание с участием премьера, на котором он сможет оспорить решение прокуратуры. Оно, скорее всего, состоится уже после выборов, которые должны пройти 9 апреля.

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Газета пишет, что даже простое намерение генпрокурора может повлиять на исход голосования. В частности, из-за этого правящая партия премьера «Ликуд» может лишиться нескольких мест в парламенте, что кардинально изменит политическую ситуацию.

При этом Мандельблит с большой долей вероятности предъявит обвинения Нетаньяху, даже если тот выиграет выборы и станет главой правительства четвертый раз подряд. Это в итоге может привести к смещению премьера с должности решением Верховного суда страны, если он откажется покинуть пост добровольно.

Как сообщается, «Ликуд» уже назвала заявление генпрокурора политическим.

Нетаньяху подозревается в неправомерном приеме подарков от состоятельных бизнесменов, а также в преференциях для них в обмен на положительное освещение деятельности премьера в СМИ. Глава правительства отрицает какие-либо правонарушения.

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