Жена Нетаньяху получила судимость из-за еды на 100 тысяч долларов

Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Об этом сообщает The Jerusalem Post

Супруга премьера пошла на сделку со следствием и призналась, что «умышленно использовала ошибку другого лица». Таким образом обвинение было изменено на менее серьезное — первоначально ей вменяли мошенничество, незаконное обогащение и обман общественного доверия.

В итоге суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), она получила судимость. При этом государство оставило за собой право подать в суд по гражданским делам ради выплаты еще 175 тысяч шекелей.

Ранее Верховный суд Израиля отказался наложить вето на сделку, которую пытались признать слишком мягкой, а также подрывающей доверие к правовой системе. В ответе указывалось, что сделка подтвердила верховенство закона, поскольку вынудила Нетаньяху признаться в преступлении после нескольких лет категорического отрицания своей вины.

Материалы по теме Маленький принц Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер

Жене премьера предъявили обвинения в нецелевом расходовании государственных средств на сумму в 100 тысяч долларов в июне 2018-го. В обвинительном заключении указывалось, что Сара Нетаньяху целенаправленно обходила установленные правила и заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте. Указывалось, что делалось это в координации с сотрудниками особняка.

В пересмотренном обвинении говорится, что Нетаньяху не обманывала сотрудников, а просто не раскрывала им полную информацию о правилах. Кроме того, часть обвинений с нее была снята из-за отсутствия доказательств того, что она знала о действиях бывшего завхоза по фальсификации счетов за еду. Последний также пошел на сделку со следствием, его ждет штраф и общественные работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!