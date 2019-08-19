Жена Нетаньяху устроила дебош и бросила каравай на Украине

Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — устроила скандал на борту самолета во время поездки на Украину. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что супруге израильского лидера не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом. Она в гневе направилась к кабине пилотов, чтобы отчитать его, но ее не впустили. После этого пилот второй раз поприветствовал чету Нетаньяху, особенно акцентировав приветствие лично Саре.

В аэропорту израильскую пару встречали девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем. Премьер выполнил традиционный ритуал — макнул кусочек хлеба в соль и передал его Саре, но она его бросила.

Ранее жена премьера была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), Сара получила судимость. Государство оставило за собой право подать в суд по гражданским делам, чтобы взыскать еще 175 тысяч шекелей.

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