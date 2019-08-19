Блогер попал в список врагов Украины за критику Зеленского

Украинского блогера и общественного деятеля Александра Скубченко внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Скубченко связывает это со своей недавней критикой указа президента Владимира Зеленского об упрощенной выдаче украинского гражданства россиянам. «За пять лет критики [бывшего главы государства Петра] Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "Миротворца". А при новой власти — пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали, о как!» — сообщил он.

Он добавил, что Зеленский дискредитирует сам себя, «заигрывая с урапатриотизмом».

«И не поощряйте ни свою команду делить украинцев на своих и врагов, ни радикалов — своим заигрыванием с урапатриотизмом. Иначе уже скоро на Ваших руках будет кровь оппонентов, а Вы сам станете таким же нерукопожатным в мире людей, как и Порошенко», — подытожил Скубченко.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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