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Мэр Одессы стал врагом Украины из-за российского гражданства

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В базе данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины», появился профайл мэра Одессы Геннадия Труханова. Страница с его данными доступна жителям всех стран, кроме России, где ресурс заблокирован по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга за публикацию данных российских граждан.

На сайте указано, что некий человек, чьи имя, фамилия, отчество, дата и места рождения полностью совпадают с данными одесского мэра, дважды получил российский паспорт — в 2002-м и в 2003 году. Кроме того, в 2011 году первый документ был перевыпущен в связи с достижением гражданина 45-летнего возраста. При этом «Миротворец» сообщает, что оба документа были аннулированы в 2017 году в связи с нарушением процедуры их выдачи.

Труханова подозревают не только в получении российского гражданства, но и греческого. Однако подтверждений этому предположению со стороны Афин не поступало.

Согласно конституции Украины, государство признает существование только одного гражданства — украинского. Получение паспорта другой страны может послужить основанием для прекращения украинского гражданства.

На сайте «Миротворец» также отмечается, что в 2017 году СБУ не удалось доказать наличие у Труханова двойного гражданства. В то же время приводятся слова прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о том, что хотя власти и не могут доказать, что обладатели украинского и российского паспортов с идентичными данными являются одним человеком, в САП уверены, «что это не просто совпадение».

Сам Труханов считает, что вопрос его гражданства закрыт окончательно, а спекуляции на эту тему представляют собой «шантаж» со стороны его политических оппонентов.

Личность одесского мэра стала активно обсуждаться на всеукраинском уровне в связи с проведением в стране досрочных парламентских выборов. На базе его партии «Доверяй делам» создается «Партия мэров» городов Юго-Востока, которую возглавит градоначальник Харькова Геннадий Кернес.

В СМИ высказывается мнение, что эта политическая сила создается для того, чтобы провести по мажоритарным округам как можно больше депутатов, которые впоследствии смогут сформировать коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Кроме того, свою помощь в создании этой политической силы лично подтверждал олигарх Игорь Коломойский, которого подозревают в связях с главой государства.

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