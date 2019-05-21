Мэры с юго-востока Украины объединились ради выборов в Раду

Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов создают новую партию для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, он и Труханов поведут в парламент политиков, которые «слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить». При этом он утверждает, что политическая карьера как таковая не имеет для них ценности, а задача еще не созданной партии заключается в том, чтобы «влить новую кровь в Верховную Раду».

По словам Кернеса, в парламент должны попасть люди, которые ориентируются в проблемах на местах и имеют план их решения. Они же с Трухановым собираются «дать этим людям инструмент решения этих проблем». Кернес подчеркнул, что вступая в парламентскую кампанию, они не отказываются от выполнения обязанностей глав городов.

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О создании Трухановым и Кернесом условной «партии мэров» 20 мая сообщило издание LB.ua. Уточнялось, что политический проект будет опираться преимущественно на электорат юго-востока Украины. Именно в юго-восточных областях страны новый президент Владимир Зеленский получил максимальную поддержку избирателей во время выборов главы государства. Издание писало, что списки партии возглавит именно Кернес, а объединение произойдет на базе партии Труханова «Доверяй делам».

Досрочные парламентские выборы обсуждаются после того, как 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. По его словам, причиной для роспуска стал рекордно низкий уровень одобрения деятельности парламента.

Опубликованный 16 мая опрос социологической группы «Рейтинг» свидетельствует о том, что среди украинцев, определившихся со своим выбором и собравшихся голосовать на парламентских выборах, за партию президента Зеленского «Слуга народа» готовы отдать голос 39,9 процента, за «Оппозиционную платформу» и «Блок Петра Порошенко» — по 10 процентов.

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