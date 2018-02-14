Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины утром в среду, 14 февраля, задержали в киевском аэропорту Борисполь мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

«Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев рейсовым самолетом в Борисполь. (...) Мэр Одессы сразу был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины», — написала она. Также, по ее данным, в Борисполе был задержан заместитель Труханова Павел Вугельман.

Факт задержания Труханова подтвердил и депутат Верховной Рады Мустафа Найем. «Судя по всему, мэра Одессы задержали по подозрению в причастности к так называемой схеме "Краян". Если кратко — в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел у частной структуры одно из зданий завода "Краян" по цене 185 миллионов [гривен] (более 462 миллионов рублей по курсу того времени — прим. «Ленты.ру»). А в начале того же года это же самое здание было куплено на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен [около 36 миллионов рублей]. Чистый навар коррупционной схемы — порядка 170 миллионов гривен», — указал Найем. В это здание после ремонта власти Одессы планировали переместить все структурные подразделения мэрии, в настоящее время находящиеся в разных частях города, уточняет телеканал «112 Украина».

На своем рабочем месте Труханов не появлялся с 26 декабря 2017 года. За это время он взял несколько отпусков и съездил в ряд командировок, посетив Турцию, Грецию, Швейцарию и Чехию, пишет «Страна.ua».

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