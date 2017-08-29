Бывший СССР
 

Мэр Харькова рассказал о роковой ошибке Януковича

Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес

Роковой ошибкой бывшего президента Украины Виктора Януковича стало то, что он оторвался от реальности и перестал чувствовать настроения в обществе. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сказал мэр Харькова Геннадий Кернес, расшифровку текста опубликовал портал «Гордон».

«Из-за толщины стен и бронированных окон он уже не слышал, что происходит на улице, и те, кто окружал его, может быть, не хотели говорить ему, что происходит. Они, наверное, понимали: любой руководитель не любит, когда его огорчают или расстраивают. Поэтому сообщали только хорошее», — заявил Кернес.

Он добавил, что частично вина за такую ситуацию лежит на Сергее Левочкине, который возглавлял администрацию Януковича.

11 августа первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что считает самым страшным поступком Януковича просьбу ввести российские войска на территорию страны. Он выразил мнение, что беглому главе государства возвращаться на Украину «нецелесообразно по объективным обстоятельствам».

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год, после насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кернес: Янукович не сошел с ума – просто ему на яйца сел комар
Кравчук рассказал о потехах Януковича во время Майдана
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Последние новости
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных скоростей
Призер Олимпиады-1988 из Великобритании совершил каминг-аут
Двух администраторов «групп смерти» задержали в Подмосковье и Хабаровске
Известность Серебренникова выросла вдвое после его ареста
Автор снимка с «неверным мужчиной» рассказал историю появления вирусного мема
Кобзон сравнил «Голос» с шоу пародистов и запретил внучке участвовать в нем
С Mercedes Игоря Верника сняли госномер в центре Москвы  
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня
Игорь Додон

Трамп на минималках

Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
10:21Сегодня

В ДНР пообещали воюющему за Киев российскому актеру суд за военные преступления

04:03Сегодня

Украина впервые официально назовет Россию «страной-агрессором»

10:5628 августа

Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
19:4328 августа

В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей

17:3228 августа

Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины

19:5825 августа

Охранники Порошенко обыскали украинских военных перед парадом в Киеве

Бывший СССР00:0127 августа

Прости, Аллах

Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
15:5328 августа

Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске

15:0528 августа

В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»

18:0324 августа

Президент Приднестровья назвал возможную причину возобновления войны с Молдавией

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе перед ураганом в Москве
Хабаровчане отомстили обливавшему зеленкой пассажиров таксисту
Ректора РГГУ Ивахненко сняли с поста
Россия пригрозила зеркальным ответом США в случае осложнения работы посольства
Все материалы
Мир
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Удар ВВС Афганистана по тюрьме талибов унес жизни 16 заключенных
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Мэр Харькова рассказал о роковой ошибке Януковича
В ДНР пообещали воюющему за Киев российскому актеру суд за военные преступления
Украина впервые официально назовет Россию «страной-агрессором»
В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей
Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины
Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Россия и Саудовская Аравия выступили за продление ограничения добычи нефти
Утверждены правила контроля финансируемых из ФНБ проектов
Регистрация недвижимости стала самой популярной услугой в МФЦ Бинбанка
Мигранты отправили из Германии домой крупнейшую в истории сумму
В Минфине выступили против дорогой водки
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
Объект особого значения
Тамань станет одним из крупнейших портов на Черном море
АФК «Система» снова объявила о техническом дефолте
Батурина возглавила список богатейших женщин России
ЕК ввела обязательное тестирование экологичности машин в дорожных условиях
Группа «Сафмар» выставила на продажу недвижимости на 23 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Кубанский форсаж: в Краснодаре лихач обстрелял ДПС
У подозреваемого был целый арсенал оружия
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Причастного к задержанию Улюкаева генерала ФСБ отправят на пенсию
Северный флот провел учения по обороне промышленности на Таймыре
Двое силовиков погибли в ходе операции в дагестанском Хасавюрте
В Краснодаре мужчина устроил ДТП, обстрелял машину ДПС и сбежал с карабином
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Названа главная опасность злоупотребления солью
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных скоростей
Культовый японский разработчик признался в любви к русскому майонезу
ВВС США испытали ядерную бомбу
Все материалы
Спорт
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Призер Олимпиады-1988 из Великобритании совершил каминг-аут
Нагорный стал самым титулованным гимнастом на Кубке России-2017
Олимпийская чемпионка Мустафина вернулась в спорт после рождения ребенка
Плющенко пристыдил раскритиковавших Сотникову специалистов
Все материалы
Культура
Кадр из фильма «Мстители»«Комиксы — как Библия: все знают, но мало кто прочел»
Почему их любят смотреть в кино, но редко держат на книжных полках
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
А тому ли я дала
10 самых абсурдных фильмов, поддержанных Фондом кино
Британский актер ушел из «Хеллбоя» из-за нежелания играть азиата
Адвокат Учителя снова потребовал проверить на экстремизм православных активистов
Финал сезона «Игры престолов» установил новый рекорд по просмотрам
Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Автор снимка с «неверным мужчиной» рассказал историю появления вирусного мема
«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина и пообещал вернуть его на карты
Журналистка спасла жизнь тонущему дальнобойщику во время прямого эфира
Сосущий молоко бездомный котенок стал героем фотошоп-битвы и превратился в мем
На «Яндекс.Картах» после запуска ракеты в КНДР пропал Сахалин
Все материалы
Ценности
«Ребята из Узбекистана — лучшие»
Что грозит внешности российских мужчин
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Французы разработали бальзам для «идеальных поцелуев»
Садоводы обвинили Alexander McQueen в плагиате
Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»
Рэпер Фаррелл Уильямс мотивировал поклонников покупкой новой одежды
Все материалы
Путешествия
Долго, дорого, интернета нет
20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Почти половина туристов в Анталье оказались россиянами
Власти Таиланда признали чистейшими 13 пляжей страны
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Четверть школьников провели летние каникулы дома
Пропавший на Алтае литовский турист найден мертвым
Все материалы
Из жизни
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика
Техасец голыми руками поймал рыбу в затопленном после урагана доме
Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать
Медсестра из Шотландии несколько раз травила свою собаку ради внимания
Все материалы
Вот он: микроавтобус мечты
Забытые концепт-кары: потрясающий GMC L'Universelle из 1955 года
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Японцы установили в Rolls-Royce турбомотор «Тойоты»
Появились первые фотографии нового BMW X4
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы