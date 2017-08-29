Мэр Харькова рассказал о роковой ошибке Януковича

Роковой ошибкой бывшего президента Украины Виктора Януковича стало то, что он оторвался от реальности и перестал чувствовать настроения в обществе. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сказал мэр Харькова Геннадий Кернес, расшифровку текста опубликовал портал «Гордон».

«Из-за толщины стен и бронированных окон он уже не слышал, что происходит на улице, и те, кто окружал его, может быть, не хотели говорить ему, что происходит. Они, наверное, понимали: любой руководитель не любит, когда его огорчают или расстраивают. Поэтому сообщали только хорошее», — заявил Кернес.

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Он добавил, что частично вина за такую ситуацию лежит на Сергее Левочкине, который возглавлял администрацию Януковича.

11 августа первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что считает самым страшным поступком Януковича просьбу ввести российские войска на территорию страны. Он выразил мнение, что беглому главе государства возвращаться на Украину «нецелесообразно по объективным обстоятельствам».

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год, после насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.