Кравчук рассказал о потехах Януковича во время Майдана

Беглый президент Украины Виктор Янукович во время протестных выступлений в Киеве в 2013-2014 годах выбирался на охоту и пел в караоке. Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук сказал в интервью телеканалу NewsOne, стенограмму интервью опубликовал портал «Гордон».

По словам Кравчука, на охоту Янукович выбирался в компании своих сторонников, членов его команды. В таких мероприятиях участвовал также еще один бывший украинский лидер Леонид Кучма. По словам Кравчука, превзойти Януковича никто не мог. «Он — охотник с большим стажем. Это во-первых. Во-вторых, у него было идеальное оружие, купленное где-то в Великобритании, ручная работа, оптика очень серьезная… Он охотился очень и очень», — подчеркнул первый президент Украины.

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Он добавил, что на охоту с Януковичем выезжал, в частности, 30 ноября 2013 года после окончательного отказа главы государства от подписания ассоциации с Евросоюзом. В тот день бойцы «Беркута» предприняли первую попытку разгона палаточного лагеря на площади Независимости в Киеве. «Когда закончилась охота, мы пошли ужинать, пели песни. Виктор Федорович всегда пел караоке. У него был хороший голос», — отметил Кравчук.

11 августа первый президент Украины заявил, что считает самым страшным поступком Януковича просьбу ввести российские войска на территорию страны. Он выразил мнение, что возвращаться ему на Украину «нецелесообразно по объективным обстоятельствам».

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.