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Пострадавшим в ходе Евромайдана активистам выделили три миллиона гривен

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Правительство Украины выделило денежную помощь в размере около 2,7 миллиона гривен (примерно 6,3 миллиона рублей) участникам Евромайдана, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом в среду, 9 августа, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

«Они защищали свободу и достойное будущее для Украины и денежная помощь для них сегодня — это наименьшее, что мы можем сделать для поддержки их и их семей», — заявил по этому поводу заместитель главы правительства, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Как отметили в кабмине, единоразовую денежную помощь на сумму 370 тысяч гривен (около 860 тысяч рублей) передадут активисту, который получил тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях в ходе «революции достоинства» (так в Киеве называют события зимы 2013-2014 годов). В общей сложности 2,3 миллиона гривен (5,4 миллиона рублей) передадут 15 участникам Майдана, получившим травмы средней тяжести.

В январе сообщалось, что кабинет министров Украины разработал законопроект о присвоении пострадавшим в ходе беспорядков активистам Майдана статуса участника боевых действий. В феврале Верховная Рада поддержала проект в первом чтении, передавала «Страна».

В 2015-м Верховная Рада распространила действие законодательных норм о социальной защите на семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений, полученных во время участия в «революции достоинства». Ранее нормы касались только участников Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции, проходившие в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Погибших в ходе этих событий называют Небесной сотней.

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