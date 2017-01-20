В Киеве предложили приравнять активистов Майдана к участникам боевых действий

Кабинет министров Украины разработал законопроект о присвоении активистам Майдана статуса участника боевых действий. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что льготы в законодательстве предусмотрены только для получивших увечья в ходе тех событий. В октябре 2016-го правительство постановило выделить финансовую помощь участникам Евромайдана, получившим легкие ранения, а также пострадавшим от побоев.

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В октябре 2015-го Верховная Рада решила усилить соцзащиту семей так называемой Небесной сотни — погибших в ходе беспорядков в Киеве зимой 2013-2014 годов. Парламентарии распространили действие соответствующего законодательства на семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в ходе «революции достоинства».

Ранее такая же социальная защита полагалась только участникам Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции, проходившие в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Погибших в ходе этих событий называют Небесной сотней.