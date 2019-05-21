Зеленский рассказал о причинах роспуска Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главным поводом для роспуска Верховной Рады и назначения досрочных выборов является чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту, говорится на сайте администрации главы государства.

По словам Зеленского, уровень доверия граждан к парламенту составляет всего 4 процента. «Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — сказал президент Украины, отметив, что, будучи гарантом, он обязан защищать права и интересы граждан. При этом Зеленский подчеркнул, что юридическим основанием для роспуска парламента станет фактическое отсутствие с 2016 года правящей коалиции.

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Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады в обращении к народу и парламенту Украины, которое прозвучало сразу после торжественной церемонии инаугурации. О планах Зеленского распустить Раду говорили еще после второго тура выборов, когда избранный президент настаивал на скорейшем назначении даты инаугурации, чтобы успеть распустить парламент до 27 мая — последнего дня, когда это можно сделать по закону.

За три дня до инаугурации, 17 мая, спикер парламента Андрей Парубий объявил о развале парламентской коалиции и назначил 30-дневный период для проведения консультаций о новом коалиционном соглашении. В течение этого времени президент не имеет права распускать парламент.

При этом формально правящей коалиции на Украине нет с 2016 года, однако официально о прекращении ее существования не объявлялось до тех пор, пока 17 мая текущего года о выходе из правящей коалиции не объявила фракция «Народный фронт».

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