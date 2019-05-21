Названа дата досрочных выборов в Верховную Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины ориентировочно пройдут 21 июля. Об этом сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко после совещания с главами фракций парламента с президентом страны Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

«Указ будет завтра. Выборы 21 июля», — сказал Ляшко, подчеркнув, что тянуть с голосованием нельзя.

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Он добавил, что Зеленский предложит спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить новый закон о выборах.

Вице-спикер Ирина Геращенко, в свою очередь, уточнила, что выборы могут состояться и 28 июля — президент выпустит указ так, чтобы подгадать к одному из воскресений.

20 мая на инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Также он потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении. На выполнение этих требований Зеленский дал два месяца. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, решение о роспуске парламента президент принял из-за фактического распада правящей коалиции.

17 мая стало известно о выходе «Народного фронта» из коалиции, в которую помимо этой партии входил «Блок Петра Порошенко».

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