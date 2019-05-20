Названа причина роспуска Рады Зеленским

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду из-за фактического распада правящей коалиции. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в команде нового украинского лидера.

По словам юриста Зеленского Вадима Галайчука, в ближайшее время будет опубликован указ президента о роспуске парламента. В документе будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года, а 30-дневный срок, который дается конституцией для формирования большинства, давно истек.

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Также член команды Зеленского отметил, что Верховная Рада продолжит свою работу до избрания нового созыва и выразил надежду, что действующие депутаты утвердят предложенные президентом кандидатуры на пост глав силовых ведомств. «Мы надеемся, что депутаты это сделают. Но Верховная Рада не всегда выполняет эту свою функцию, поэтому прогнозировать, выполнят ли они эти задачи, практически невозможно», — сказал Галайчук.

Ранее 20 мая Зеленский во время церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады. Также новый украинский лидер потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении. На выполнение этих требований Зеленский дал два месяца.

После объявления о роспуске парламента вице-премьер Павел Розенко поставил под вопрос законность решения президента. По его мнению, прекращение полномочий Рады выгодно Зеленскому, но не Украине.

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