Правительство засомневалось в законности роспуска Верховной Рады

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поставил под вопрос законность намерений президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду, передает «Интерфакс-Украина».

По мнению вице-премьера, целесообразность и выгода от роспуска парламента очевидна для Зеленского, но не для страны. «И тут вопрос же конституционности/неконституционности этого решения», — добавил он. Розенко также напомнил о предложении Зеленского уйти правительству в отставку и напомнил, что в соответствии с украинскими законами, вопрос о роспуске правительства находится «в руках Верховной Рады».

До инаугурации Зеленского Розенко уже высказывался на тему возможного прекращения работы правительства. Тогда он отметил, что не видит «никаких оснований для того, чтобы каким-то конституционным способом были осуществлены какие-то изменения в этом направлении».

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Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей постинаугурационной речи. Также он призвал уйти в отставку и правительство. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

Формально правящей коалиции на Украине нет с 2016 года, однако официально о прекращении ее существования не объявлялось до тех пор, пока 17 мая 2019 года о выходе из правящей коалиции не объявила фракция «Народный фронт». Спикер парламента объявил о развале коалиции и назначил 30-дневный период для проведения консультаций о новом коалиционном соглашении. В течение этого периода президент не имеет права распустить парламент.

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