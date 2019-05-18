Зеленский пообещал Раде неудобства

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны и попросил прощения за неудобства, которые могут возникнуть в день его инаугурации, назначенной на 20 мая. Видео он опубликовал на странице в Facebook.

Зеленский предупредил, что из-за большого числа иностранных гостей часть дорог в Киеве перекроют. «Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную Раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им», — заключил он.

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. Сам Зеленский настаивал на том, что инаугурацию необходимо провести 19 мая. Он также обвинил спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который обещал принять решение еще 14 мая, во лжи и назвал его мелким мошенником.

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