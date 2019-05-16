В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации. Сообщение штаба опубликовано в его Telegram-канале.

«Наконец-то! Определены день Х — 20 мая! Депутаты проголосовали за проведение инаугурации новоизбранного президента 20 мая», — говорится в сообщении.

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В команде добавили, что прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на официальных страницах команды в социальных сетях.

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. Ранее за эту дату проголосовали 315 народных депутатов. Всего было предложено семь постановлений, предлагающих назначить церемонию приведения к присяге в период с 19 по 28 мая. Первые два документа — оба с датой 19 мая — парламентарии отклонили.

Сам Зеленский настаивал на том, что инаугурацию необходимо провести 19 мая. Он также обвинил спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который обещал принять решение еще 14 мая, во лжи и назвал его мелким мошенником.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.

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