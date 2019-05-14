Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
США подготовили новую атаку в торговой войне с Китаем
США запретили Европе разрабатывать оружие
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры
Москвичей озаботила судьба ежей 
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Популярное ток-шоу закрыли после смерти героя
Мужчина похвастался несуществующим выигрышем в лотерею и опозорился
В России улучшат условия проживания в психоневрологических интернатах
Новости партнеров

В команде Зеленского объяснили выбор даты инаугурации

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда победителя выборов настаивает на проведении инаугурации 19 мая с целью минимизировать дискомфорт для жителей Киева. Об этом соратник Зеленского рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как отмечает Разумков, из-за визита иностранных гостей и последующих ограничений движения в Киеве в день инаугурации ожидается «полный транспортный коллапс центральной части города». Именно поэтому инаугурация должна быть назначена на выходной день (19 мая — воскресенье, прим. «Ленты.ру»).

Представитель Зеленского добавил, что если бы Верховная Рада «смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортнее и правильнее инаугурацию провести раньше».

Согласно закону, Верховная Рада должна назначить дату проведения инаугурации президента в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая.

На данный момент в парламенте зарегистрировано три постановления о дате проведения инаугурации Зеленского — 19, 20 и 26 мая. Сам Зеленский настаивает, что церемония должна пройти 19 мая. Он обвиняет действующие власти в затягивании процесса инаугурации с целью не допустить возможности досрочных парламентских выборов.

Если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Занимающий эту должность Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду. Если инаугурация состоится после 27 мая, Владимир Зеленский не сможет распустить парламент до окончания его полномочий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского
Поддержавшую Зеленского Савченко попытались выгнать из Верховной Рады
Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 6 мая

На два фронта

В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
15:4513 мая

Украина выдвинула ультиматум Европе

19:1013 мая

На Украине рассказали о тайной морской операции против России

05:51Сегодня

Названы причины отказа главы ПЦУ участвовать в послании мира к Донбассу

Бывший СССР00:0212 мая

«Людей секли плетьми из колючей проволоки»

Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
17:0513 мая

Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса

15:2013 мая

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

04:00Сегодня

Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
01:24Сегодня

Поставившему Европе ультиматум министру предрекли отставку

16:1213 мая

Поддержавшую Зеленского Савченко попытались выгнать из Верховной Рады

14:2413 мая

Пашинян рассказал об источниках финансирования революции

Россия
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Лесные пожары охватили Россию
Огонь оставил без жилья сотни людей и убил тысячи животных
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
В России улучшат условия проживания в психоневрологических интернатах
В России упростили правила перевоза младенцев в поездах
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Мечети в Германии задумали лишить иностранного финансирования
В США обсудят возвращение летчика Ярошенко в Россию
Россия предупредила о планах США применить ядерное оружие в Европе
США собрались отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Названы причины отказа главы ПЦУ участвовать в послании мира к Донбассу
Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса
Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине
Все материалы
Экономика
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Названо лучшее молоко
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Все материалы
Силовые структуры
«Мы бы перерезали друг друга»
Прокурор попал за решетку и выжил на зоне только благодаря бандитским понятиям
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
США запретили Европе разрабатывать оружие
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Все материалы
Спорт
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»
«Зенит» отложил чемпионскую медаль Кокорина
Медведева описала Загитову одним словом
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП
Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке
Все материалы
Культура
От Голливуда до Ленинграда
Тарантино, Джармуш, наши: 20 главных премьер Каннского фестиваля
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
«То извращенец, то больной, то снова музыкант»
 
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
Названы лучшие злодеи из сериалов
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Блогер притворилась директором магазина и уволила сотрудников
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Мужчина выставил свою девушку на сайт объявлений ради исполнения секс-фантазии
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста
Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Актриса вышла в свет в пакетах с мусором
Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Мужчина похвастался несуществующим выигрышем в лотерею и опозорился
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
Не знавшая о беременности женщина внезапно родила
Все материалы
Как северокореец создал культовый американский автомобиль
История дизайнера Джона Чуна, нарисовавшего Shelby GT500
Самые популярные автомобили России
Рейтинг самых продаваемых машин на российском рынке в апреле 2019 года
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
Обновленный Skoda Superb получит матричные фары
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche
Все материалы
Дом
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Пристав притворилась покупательницей квартиры и поймала должников
Все материалы