В команде Зеленского объяснили выбор даты инаугурации

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда победителя выборов настаивает на проведении инаугурации 19 мая с целью минимизировать дискомфорт для жителей Киева. Об этом соратник Зеленского рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как отмечает Разумков, из-за визита иностранных гостей и последующих ограничений движения в Киеве в день инаугурации ожидается «полный транспортный коллапс центральной части города». Именно поэтому инаугурация должна быть назначена на выходной день (19 мая — воскресенье, прим. «Ленты.ру»).

Представитель Зеленского добавил, что если бы Верховная Рада «смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортнее и правильнее инаугурацию провести раньше».

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Согласно закону, Верховная Рада должна назначить дату проведения инаугурации президента в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая.

На данный момент в парламенте зарегистрировано три постановления о дате проведения инаугурации Зеленского — 19, 20 и 26 мая. Сам Зеленский настаивает, что церемония должна пройти 19 мая. Он обвиняет действующие власти в затягивании процесса инаугурации с целью не допустить возможности досрочных парламентских выборов.

Если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Занимающий эту должность Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду. Если инаугурация состоится после 27 мая, Владимир Зеленский не сможет распустить парламент до окончания его полномочий.

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