Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского

Возглавляемая экс-премьером Украины Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» поддержала требование победителя президентских выборов Владимира Зеленского провести инаугурацию 19 мая. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя «Батькивщины» Сергей Соболев.

По словам Соболева, чем раньше Зеленский приступит к исполнению президентских обязанностей, тем более стабильной будет ситуация в стране.

Накануне, 12 мая, штаб Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором граждане Украины рассуждают о роспуске Верховной Рады. Согласно заявлению штаба Зеленского, если видео наберет более миллиона просмотров, то будущий президент обратит внимание на этот вопрос.

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В то же время Зеленский 10 мая выступил с видеообращением к Верховной Раде, в котором потребовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая. По его словам, «этого требует народ Украины, в интересах которого вы [депутаты] присягали действовать».

По закону дату инаугурации назначает Верховная Рада. Она должна состояться в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. Таким образом, крайний срок ее проведения — 30 мая. Парламент пообещал принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая.

В случае если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду, которые будут назначены в случае ее роспуска.

О возможности такого развития событий говорил сам Зеленский, когда обвинял ЦИК в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента — в данном случае до 27 мая.

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