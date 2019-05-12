Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Зе!Президент / YouTube

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.

Большинство опрошенных посчитали, что парламент нужно распустить, и объяснили это тем, что «депутаты работают плохо». В ролике также отмечается, что всего четыре процента населения доверяют Верховной Раде. Согласно заявлению штаба Зеленского, если видео наберет более миллиона просмотров, то будущий президент обратит внимание на этот вопрос.

11 мая советник Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что одним из первых шагов новоизбранного президента Украины после вступления в должность станет пересмотр недавних кадровых решений действующего главы государства Петра Порошенко.

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