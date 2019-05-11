В команде Зеленского посоветовали Порошенко «убрать за собой»

Одним из первых шагов избранного президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность станет пересмотр недавних кадровых решений действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом в интервью Лiга.net рассказал советник Зеленского Александр Данилюк, который ранее занимал пост министра финансов. Речь идет о «волюнтаристском назначении судей Верховного суда, добропорядочность которых вызывает вопросы».

«Уходя, лучше за собой убрать», — сказал Данилюк, комментируя недавние назначения. Он подтвердил, что разработал систему отбора кадров на руководящие должности. «Кандидат проходит несколько собеседований с оценкой по набору критериев, и все интервьюеры должны утвердить человека», — пояснил советник.

Ранее Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который перед отъездом кладет в свой чемодан имущество отеля. «Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — сказал он. Зеленский подчеркнул, что Порошенко пытается поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после ухода с поста.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. По закону церемония инаугурации должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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