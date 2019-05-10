Зеленский призвал Раду «прекратить судороги хромающей утки»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату инаугурации на 19 мая. Видеообращение политика транслировал Newsone.

«Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — подчеркнул он. Зеленский также отметил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается поставить своих людей во главе разных ведомств, чтобы управлять страной и после ухода с поста. «Вы должны прекратить эти политические судороги хромающей утки. Страна требует нормальной работы всех институций», — добавил Зеленский, обращаясь к депутатам.

Говоря о Порошенко, политик сравнил его с туристом, который перед кладет в свой чемодан имущество отеля. «Порошенко никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола», — сказал Зеленский. «Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — добавил он.

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Ранее в пятницу, 10 мая, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию Зеленского на 1 июня.

Дату инаугурации Зеленского обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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