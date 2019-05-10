Инаугурацию Зеленского предложили перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной Рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом пишут РИА Новости.

Куприенко заявил как «человек, который изучал астрономию», что 19 мая — это первый день третьей недели месяца, в который нельзя ничего делать и ничего хорошего не начинают (выражение «гнилое воскресенье» является астрологическим, а не астрономическим понятием — прим. «Ленты.ру»). Депутат предложил перенести инаугурацию на семь-десять дней, что, по его мнению, никак не скажется на работе главы государства.

Он отметил, что руководствуется не предрассудками, а «солнечно-лунно-земными связями», которые якобы из-за гравитации существенно влияют на людей.

Также сообщается, что депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 1 июня, соответствующий проект постановления зарегистрирован в пятницу на сайте парламента.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Верховной Раде утвердить в качестве даты для инаугурации 19 мая. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов.

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