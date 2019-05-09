Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил могилу своего деда, который участвовал в Великой Отечественной Войне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов», — написал он. Зеленский напомнил, что война коснулась каждой украинской семьи и вклад украинцев в победу огромен. «Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев», — резюмировал он.

Портал Страна.ua проанализировал информацию из базы российского Минобороны «Память народа» и установил, что делал предок политика на фронте. Судя по архивным данным, Семен Зеленский был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

В документах говорится, что в 1944 году Зеленский минометным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов, у села Александровка он уничтожил 15 немецких солдат и офицеров. В 1944 году он получил два ордена Красной звезды, а окончание войны встретил в звании гвардии лейтенанта.

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