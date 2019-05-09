Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
В России ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов в Донбассе
Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву
В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
Мадуро наказал сбежавших военных
Медведева ответила на просьбу общаться по-русски
Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Новости партнеров

Порошенко рассказал о «победобесии» Москвы и «ряженых бессмертных полках»

Перейти в «Мою Ленту»

За последние пять лет Украина выработала собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, что приблизило страну к общеевропейской традиции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает «112 Украина».

Выступая на памятной акции в центре Киева, глава государства подчеркнул, что украинцы «дистанцировались от кремлевского "победобесия"». По его словам, Киев, в отличие от Москвы, не будет присваивать общую победу всех стран антигитлеровской коалиции.

«Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики», — отметил Порошенко. Он добавил, что победа во Второй мировой войне не повод «водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру».

Глава государства заключил, что в день окончания Второй мировой войны необходимо чествовать не только красноармейцев, но воинов Украинской повстанческой армии (запрещена в России).

9 мая 2018-го депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом. По его словам, украинская сторона имеет право чествовать победы воинов и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом.

В марте 2015 года на Украине учредили День памяти и примирения, который празднуется восьмого мая. В стране также продолжают праздновать День Победы девятого мая, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны проводятся в День памяти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко: Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия"
Россию обвинили в присвоении победы над фашизмом
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Порошенко похвалил забывших о 23 февраля украинцев
Порошенко отказался праздновать День Победы по московскому сценарию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 6 мая

На два фронта

В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
19:22 8 мая

В Таджикистане разрешили пройти «Бессмертному полку» после двух лет отказов

17:50 8 мая

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

13:12 8 мая

Жителей Донбасса захотели лишить льгот и пенсий за российские паспорта

Бывший СССР00:11 4 мая

Латышские крестоносцы

Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
22:01 8 мая

Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине

15:14 8 мая

Украина накажет российских чиновников за выдачу паспортов в Донбассе

16:24 8 мая

Порошенко согласился прийти на допрос

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
09:50 8 мая

Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко

14:15 8 мая

Премьер Армении заявил о готовности сесть в тюрьму

11:51 8 мая

Армения закупит у России в кредит модернизированные истребители

Россия
«Глубокий и простой посыл»
Участники первого «Бессмертного полка» о его появлении и смысле Дня Победы
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В России ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов в Донбассе
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
Мадуро наказал сбежавших военных
Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом
ФБР усилило давление на россиян в США
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Россия вышлет двух шведских дипломатов
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Порошенко рассказал о «победобесии» Москвы и «ряженых бессмертных полках»
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине
Украина накажет российских чиновников за выдачу паспортов в Донбассе
Порошенко согласился прийти на допрос
Все материалы
Экономика
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Volkswagen объявил войну Tesla
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
США развязали новую торговую войну с Китаем
Иностранные богачи взяли пример с россиян
Все материалы
Силовые структуры
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия «заработает» на «Ангаре-А5»
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Российский «Набросок» оказался «Веной» со снегоболотоходом
Генерал развеял миф о «фронтовых» водке и сале
Все материалы
Спорт
«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Англичане чудом обыграли «Аякс». Впереди чисто английский финал
Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Медведева ответила на просьбу общаться по-русски
В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба
Российский боец UFC ответил на слова Макгрегора о грязных крысах
Тренер «Зенита» отреагировал на приговор Кокорину
Все материалы
Культура
Крылатова качели
Умер Евгений Крылатов — композитор «Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Мальчик без ноги станцевал в больнице и прославился
Стример снял на видео бегущих за деньги полуобнаженных моделей и был наказан
Соцсети и стриминговые сервисы отвлекли британцев от секса
Слепаков высмеял помешанных на диетах женщин
Все материалы
Ценности
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Все материалы
Путешествия
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер
Пассажирский самолет разбился в Азии
Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Ребенок родился с мозгом на лице
Родившаяся без матки женщина забеременела после редкой операции
Мужчина укусил змею и умер
Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына
Все материалы
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
«Гелик» 4×4² без крыши и стоек научили ездить в дождь
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Все материалы
Дом
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Названа главная опасность жизни в коммуналке
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы