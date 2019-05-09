Порошенко рассказал о «победобесии» Москвы и «ряженых бессмертных полках»

За последние пять лет Украина выработала собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, что приблизило страну к общеевропейской традиции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает «112 Украина».

Выступая на памятной акции в центре Киева, глава государства подчеркнул, что украинцы «дистанцировались от кремлевского "победобесия"». По его словам, Киев, в отличие от Москвы, не будет присваивать общую победу всех стран антигитлеровской коалиции.

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«Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики», — отметил Порошенко. Он добавил, что победа во Второй мировой войне не повод «водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру».

Глава государства заключил, что в день окончания Второй мировой войны необходимо чествовать не только красноармейцев, но воинов Украинской повстанческой армии (запрещена в России).

9 мая 2018-го депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом. По его словам, украинская сторона имеет право чествовать победы воинов и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом.

В марте 2015 года на Украине учредили День памяти и примирения, который празднуется восьмого мая. В стране также продолжают праздновать День Победы девятого мая, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны проводятся в День памяти.

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