Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.

Телеграмму получили лидеры и граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины. Уходящий украинский президент Петр Порошенко и избранный глава государства Владимир Зеленский в послании не упоминаются.

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах», — отмечает Путин.

Российский лидер также поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья и благополучия.

В прошлогоднем поздравлении Владимир Путин также исключил обращение к лидерам Грузии и Украины. Комментируя формулировку послания, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о том, кто развязал «братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины».

В этом году Кремль не отправлял приглашения лидерам иностранных государств на парад в честь 9 Мая. Песков пояснил, что решение связано с тем, что в этом году не юбилейная дата.

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