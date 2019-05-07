Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы

Поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый из опрошенных намерен поздравить с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

До 13 процентов (плюс 5 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом) выросла доля тех, для кого один из главных смыслов парада Победы заключается в возможности сделать приятное ветеранам и поздравить их. Также, в представлении граждан, парад призван сохранить память о подвиге народа и выразить благодарность предкам. Так ответили 30 процентов опрошенных.

Такое же число респондентов сообщили, что слышали и принимали участие в акции «Бессмертный полк». В 2018 году этот показатель составлял 27 процентов и в 2017-м — 24 процента.

Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили отказ от приглашения глав иностранных государств на парад Победы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, их приглашают на юбилейные парады в честь 9 Мая.

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