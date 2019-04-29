Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве

Представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве. Об этом сообщает официальный орган Министерства обороны России, газета «Красная звезда».

Издание опубликовало инфографику, в которой представлен порядок прохождения механизированной колонны и пролета авиации, участвующих в параде на Красной площади.

Механизированную колонну возглавит советский танк Т-34-85. Также, среди прочих, перед трибунами проедут автомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», БМП «Курганец», танки «Армата», боевые машины поддержки танков, комплексы РСЗО, системы ПВО, артиллерийские самоходки «Мста-С», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М» и «Ярс». Всего по Красной площади пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Авиационная часть будет представлена 74 летательными аппаратами, разбитыми на 17 групп. В небе на высоте от 150 до 400 метров пролетят боевые и транспортные самолеты и вертолеты, ракетоносцы, дозаправщики, а также пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

9 апреля стало известно, что в ходе парада Победы 9 мая по Красной площади пройдут новые участники, среди которых учащиеся московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

28 марта высокопоставленный источник в автомобилестроительной отрасли рассказал агентству РИА Новости, что в ходе парада Победы в 2019 году на Красной площади появился российский кабриолет Aurus на модульной платформе «Кортеж».

на Красной площади во время Парада Победы 9 Мая.

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