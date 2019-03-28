На Красной площади покажут новый автомобиль «Кортежа» Путина

Российский производитель автомобилей представительского класса Aurus продемонстрирует новый кабриолет на Красной площади во время Парада Победы 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в автомобилестроительной отрасли в четверг, 28 марта.

«Да, планируется, сейчас идет подготовка автомобиля», — приводит слова источника издание.

По информации, которая ранее поступила от главы Минпромторга Дениса Мантурова, кабриолет планировали показать на параде в 2019 или 2020 году.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», машина создана наподобие седана Aurus Senat S600 и будет использоваться на официальных мероприятиях. Более того, она может появиться и в свободной продаже.

Семейство автомобилей Aurus разработано институтом НАМИ. Они построены на единой модульной платформе под названием «Кортеж». Работы по созданию автомобилей начались в 2013 году. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Планируется также выпустить мотоцикл, кроссовер и кабриолет.

Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

Начало экспорта автомобилей планировалось на 2021 год, однако в марте 2019-го компании Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку на регистрацию бренда Aurus, посчитав, что что название Aurus схоже с названиями их моделей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!