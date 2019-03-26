«Кортежу» Путина перекрыли выход на рынок Европы

Компании Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку на регистрацию бренда Aurus (первой российской люксовой автокомпании), пишут «Известия». Автопроизводители заявили, что название Aurus очень схоже с названиями их автомобилей — компактного хетчбэка Toyota Auris и люксового кроссовера Lamborghini Urus, а также напоминает суббренд производителя шин Michelin — Taurus.

«Потребители в целом склонны сосредотачиваться на начальной части названия из-за системы чтения слева направо. Различие в одну букву приводит к тому, что игнорируется и без того небольшая разница двух знаков», — пояснил представляющий интересы Toyota адвокат Кристиан Томас в своем обращении в EUIPO. Аналогичные протесты прозвучали со стороны Lamborghini и Michelin.

В Минпромторге, курирующем проект Aurus, заявили, что не видят проблем в связи с патентным спором. В ведомстве сообщили, что в январе 2019 года бренд был зарегистрирован в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, в марте его зарегистрировали в Латвии и Литве. Однако регистрация в патентных ведомствах стран Бенилюкса, Литвы и Латвии позволяет использовать товарный знак только на их территории.

Источник газеты, близкий к подведомственному министерству автомобильному институт НАМИ, разработавшему Aurus, заявил, что из-за ситуации с патентной заявкой перспективы европейских продаж автомобилей Aurus «подвисли».

Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано институтом НАМИ, они построены на единой модульной платформе, которая во время разработки получила название «Кортеж». Работы по созданию автомобилей начались в 2013 году. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Планируется также выпустить мотоцикл, кроссовер и кабриолет. Экспорт автомобилей планируется начать в 2021 году.

Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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