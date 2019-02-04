Названа дата начала продаж автомобилей из «Кортежа» Путина

Автомобили из линейки проекта «Кортеж» под брендом Aurus поступят в продажу с 15 февраля, пишет РБК.

Начиная с этой даты машины можно будет заказать у двух авторизованных дилеров — компаний «Авилон» и «Панавто», сотрудничающих с Минпромторгом. В ведомстве компании назвали «официальными партнерами бренда Aurus».

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Оставить предварительный заказ можно будет на две модели: лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aururs Senat S600. Точные цены пока не указываются.

Первые предзаказы на автомобили Aurus начали принимать после сентябрьского Московского международного автосалона. По состоянию на декабрь 2018 года, было оставлено около 200 заявок.

Автомобили Aurus разрабатывались в рамках проекта по созданию машин для кортежа президента и первых лиц государства. В линейку вошли седан и лимузин «Сенат», а также микроавтобус «Арсенал». Ожидается, что серийное производство начнется в 2020 году на заводе компании Sollers в Алабуге в Татарстане.

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