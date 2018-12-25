Производство машин из «Кортежа» Путина поставят на поток

Серийное производство российских автомобилей Aurus — класс «люкс» из проекта «Кортеж», разработанного для президента России Владимира Путина — начнется в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Делать машины будут на заводе компании Sollers в Алабуге (Татарстан), где планируется создать мощности для производства пяти тысяч автомобилей в год. 2019 год будет подготовительным для перехода на серийное производство, которое начнется со второй половины 2020-го.

Как отметил Мантуров, Aurus сейчас обойдется владельцам на 15 процентов дешевле своих конкурентов в премиальном сегменте (Bеntley, Rolls-Royce, Maybach от Mercedes). По мере увеличения серийности автомобиля цена может снижаться дальше.

На данный момент идет сертификация седанов и лимузинов Aurus Senat и начинается сертификация микроавтобуса Aurus Arsenal. В феврале-марте ожидается первый прототип внедорожника, которому дали название «Коммендант».

Ранее сообщалось, что автомобили Aurus уже были полностью раскуплены, очередь заполнена до конца 2020 года. Приобрести машины нельзя будет ни в 2019, ни в 2020 году — очередь заполнена. В 2019 году было запланировано выпустить всего 120 автомобилей, из которых основная часть (около 50 штук) пойдет в гараж Федеральной службы охраны (ФСО).

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