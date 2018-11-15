Чиновников пересадят на лимузины проекта «Кортеж»

Управделами президента планирует при обновлении автопарка закупить для чиновников новые российские автомобили Aurus из проекта «Кортеж». Об этом пишет ТАСС в четверг, 15 ноября.

«Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей», — сказал управляющий делами президента Александр Колпаков.

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Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность 7 мая. Последний раз глава государства воспользовался лимузином во время визита в Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября.

17 октября Владимир Путин познакомил с российскими автомобилями проекта «Кортеж» своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. Также в линейку входят седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.

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