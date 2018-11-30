Лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа

Проходящий в Буэносе-Айресе саммит «Большой двадцатки» привлек внимание аргентинских медиа к лимузинам глав двух государств — России и США. Например, портал iProfessional называет оба автомобиля «бункерами на колесах», а также «зверями».

Прозвище «Зверь» оба автомобиля получили из-за названия машины американского президента, который привез в аргентинскую столицу Cadillac Beast II — вторую версию бронированного лимузина. На первой, как отмечает портал, в Буэнос-Айрес приезжал бывший президент США Барак Обама.

Американский лимузин оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 6,5 литров. В длину машина составляет около шести метров и весит около девяти тонн, основу массы автомобиля составляет броня. Толщина дверей «Зверя» — 20 сантиметров, днища — 13 сантиметров. Автомобиль устойчив перед атаками бомб, а изолированная кабина и салон позволяют противостоять химическим атакам. Более того, в салоне всегда предусмотрены несколько пакетов с кровью — на случай, если первому лицу потребуется экстренное переливание.

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Российский аналог «Зверя», лимузин проекта «Кортеж» бренда Aurus, оснащен 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем, мощность которого оценивается в 598 лошадиных сил. Также автомобиль оснащен электродвигателем, который дает дополнительно 60 лошадиных сил. Толщина брони у российского лимузина также позволяет выдержать атаки бомб, танковые выстрелы. Лимузин оснащен системой защиты от химической атаки, а в салоне предусмотрен запас кислорода на случай длительного нахождения в токсичной зоне.

Аргентинское издание утверждает, что в автомобиле президента России есть запас крови от самого Владимира Путина. Идея перевозки крови, как пишет портал, была подсмотрена у американцев. Аргентинское издание уверяет, что дизайн российского лимузина копировали с британских автомобилей Rolls-Roys. Наконец, журналисты сомневаются в том, что российская модель так же хорошо оснащена технически, как лимузин президента США Дональда Трампа.

Однако это дает российской модели преимущество — она легче и быстрее. Aurus разгоняется до 100 километров в час за семь секунд, в то время как тяжеленный «Зверь» — за 15 секунд.

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