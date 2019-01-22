Создание «Кортежа» Путина попало на видео

Минпромторг разместил видео, на котором показаны основные этапы создания лимузина Aurus из проекта «Кортеж», разработанного для президента России Владимира Путина.

Ролик демонстрирует, как создают дизайн и макет автомобиля, разрабатывают двигатель и тестируют системы безопасности. Также запечатлены сборка, покраска автомобиля, пошив кожаных чехлов для сидений и прочие рабочие моменты.

Как отмечает Минпромторг, автомобили построены «на абсолютно новой Единой модульной платформе», которая дает возможность легко и быстро менять колесную базу, длину и даже тип автомобиля. Все автомобили линейки гибридные, для них были специально разработаны двигатели V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором.

Ранее сообщалось, что в 2020 году начнется серийное производство Aurus. Производить их планируется на заводе компании Sollers в Алабуге (Татарстан).

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