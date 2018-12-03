Путин оценил свой лимузин

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями о своем автомобиле Aurus Senat. Об этом сообщает «Пятый канал».

На пресс-конференции саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе Путин назвал его «действительно хорошим автомобилем». Президент также отметил, что никогда не был за рулем лимузина и привык ездить на машинах поменьше.

«Мне нравится. И не только мне. Нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить, — рассказал российский лидер. — Хорошо собранная машина. И очень удобная».

Во время саммита в Аргентине внимание местных журналистов «привлекли» лимузины глав двух государств — России и США. Например, портал iProfessional окрестил оба автомобиля «бункерами на колесах», а также «зверями».

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