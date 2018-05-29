В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга», изготовленный специально для президента России Владимира Путина, выставили на продажу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в петербургском конструкторском бюро (КБ) Смирнова.

В 2004 году завод ГАЗ выпустил три такие машины. Две из них находятся в собственности президента, а третью — черную «Волгу» — сотрудники КБ обнаружили в Ленинградской области. «Сертификатом подлинности данного экземпляра является официальное письмо ГАЗ с поздравлением с днем рождения данным уникальным транспортным средством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится на сайте КБ Смирнова.

Согласно ресурсу «Юла», на котором появилось объявление о продаже, пробег автомобиля составляет одну тысячу километров, объем двигателя — 2,4 литра, мощность — 80 лошадиных сил.

Коллекционный ГАЗ-21 «Волга» продается за 21 миллион рублей.

В апреле на портале «Авто.ру» опубликовали объявление о продаже автомобиля Владимира Путина. «Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорилось в объявлении.

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