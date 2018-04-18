Лимузин Путина продадут с рук

Автомобиль президента России Владимира Путина продается на портале «Авто.ру» за 8,5 миллиона рублей.

Синий бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman W220 S600 с кожаным салоном 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Его пробег — 88 тысяч километров.

«Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорится в объявлении.

Автор предложения добавил, что автомобиль был произведен по специальному заказу.

В феврале на торги выставили 25 бронированных Mercedes-Maybach S600L президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Их стоимость зависела от года выпуска и составляла 25,1-75,5 тысячи долларов. Объявление о продаже опубликовала Государственная товарно-сырьевая биржа страны.

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