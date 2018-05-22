Россиян поздравили с открытием Крымского моста смартфоном с бриллиантами

Бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции «Достояние России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На задней панели корпуса смартфона изображены очертания Керченского и Таманского полуостровов, берега которых соединены мостом. Золотые полуострова украшены национальным орнаментом и расположены на синем фоне, обозначающем море. Крымский мост выложен десятью бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный цвет: он символизирует рыжего кота по кличке Мостик, который был талисманом строителей и первым прошел по мосту.

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«В условиях, когда мир буквально охвачен противоречиями и разногласиями, многие предпочитают возводить вокруг себя стены, но Россия строит мосты, соединяя, а не разобщая, усиливая, а не ослабляя — вот о чем думали мы, когда создавали оригинальный, необычный и очень красивый дизайн смартфона "Крымский мост"», — рассказали в Caviar.

iPhone X «Крымский мост» доступен по цене 274 тысяч рублей.

Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая. Президент проехал по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков.

Ранее в мае Caviar посвятил новые Царь-телефоны и iPhone X инаугурации Владимира Путина. Корпус кнопочного телефона под названием Inauguration Diamond отлит из золота 750-й пробы и дополнен вставками из натуральной кожи красного цвета и 95 бриллиантами.

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