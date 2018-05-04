Россиян поздравили с инаугурацией кнопочным телефоном за два миллиона рублей

Российский бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar посвятил новые Царь-телефоны и iPhone X инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 4 мая.

Корпус кнопочного телефона под названием Inauguration Diamond отлит из золота 750-й пробы и дополнен вставками из натуральной кожи красного цвета и 95 бриллиантами. Кроме того, задняя панель украшена гравировкой с изображением герба Российской Федерации и символической копией ордена «За заслуги перед Отечеством» со словами «Польза, честь и слава». Под гербом расположена подпись «Россия», для которой был использован шрифт со специального издания Конституции РФ, на который президент кладет руку во время присяги.

Царь-телефоны выпущены лимитированной серией из семи экземпляров, что обозначает дату инаугурации Путина — 7 мая. Стоимость устройства — 1,9 миллиона рублей.

В дизайне iPhone X Inaguration также использованы герб, медальон со словами «Польза, честь и слава» и гравировка, повторяющая зубцы Кремлевской стены. Смартфон имеет альтернативный корпус, на котором вместо герба изображен портрет президента.

Эксклюзивный iPhone X доступен по цене от 258 тысяч рублей.

Фото: Caviar 1 /4

В марте Caviar представил дизайн iPhone X в честь победы Путина на выборах 2018 года. Корпус смартфона украсили портретом президента и надписью The Golden Age of Vladimir Putin.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!