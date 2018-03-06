Крылатую ракету Путина изобразили на смартфоне

После рассказа президента Владимира Путина о разработке инновационного ядерного оружия российский бренд люксовых смартфонов Caviar предложил названия для новой крылатой ракеты, а также представил дизайн iPhone X Putin Ultimatum с портретом президента и изображением летящей крылатой ракеты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В списке названий, предложенных Caviar, были следующие варианты: «Аляска» (как намек на то, что эту территорию можно вернуть следующей после Крыма), «Перун» (древнерусский бог грома), «Кощей» (традиционный символ угрозы в славянской культуре), «Багратион» (фамилия российского полководца), «Великая депрессия» (напоминание о кризисе в США 1920-1930-х годов), «Ультиматум» (заявление, предусматривающее силовое воздействие в случае его неисполнения). Каждый желающий также может опубликовать свои версии имен для крылатой ракеты на сайте Минобороны России.

Кроме того, Caviar спроектировал дизайн iPhone X Putin Ultimatum в честь Владимира Путина и отечественных достижений в оборонной промышленности. На корпусе смартфона, изготовленном из композитного камня «Космос», закаленного титана и позолоченных элементов, изображен портрет президента и небесный свод, по которому летит ракета, оставляя за собой золотой след.

Тираж iPhone X Caviar Putin Ultimatum лимитирован и составляет 99 экземпляров. Стоимость смартфона 249 тысяч рублей.

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