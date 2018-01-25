Россиянин выставил на продажу уникальные шахматы за три миллиона рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу шахматы стоимостью 2,8 миллиона рублей. Объявление опубликовано на онлайн-платформе Avito.

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По информации продавца, шахматы созданы вручную в единственном экземпляре. Для создания фигурок было использовано более 20 килограммов бивня мамонта. «Размер доски 49 на 49 сантиметра. Высота фигур от 6,5 до 12 сантиметров. Клетки сделаны из стабилизированного зуба мамонта. Дополнительные материалы: дерево орех», — рассказал о своем товаре Евгений.

Также он пообещал покупателю пожизненную гарантию, которая не будет распространяться на механические повреждения, и заинтересовавшимся предложил отправить по электронной почте видеозапись с более подробным изображением изделия. Продавец отметил, что торговаться не будет, потому что товар продается и так слишком дешево.

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