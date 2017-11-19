«Кабриолет Жукова» выставили на продажу за 45 миллионов рублей

На портале Avito появилось объявление о продаже кабриолета ЗИС-110В, который якобы принадлежал маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Владелец автомобиля, выпущенного, как указано в объявлении, в 1949 году, просит за него 45 миллионов рублей.

Как утверждает продавец, в начале 50-х годов прошлого века машина была направлена в Одесский военный округ, которым тогда командовал Жуков, для участия в военных парадах (в действительности Жуков командовал округом с 1946-го по 1948 год — прим. «Ленты.ру»). Позже автомобиль был передан Одесской киностудии, где его использовали во время киносъемок до 1974 года. В этот период машину перекрасили в черный цвет, установили двигатель от ГАЗ-13 «Чайка» с автоматической коробкой передач и специальное крепление для кинокамеры за водительским сиденьем.

Позже четырехдверный автомобиль с мягким убирающимся тентом списали. Его выкупил работавший на киностудии шофер Виктор Сикачев, который использовал машину для обслуживания свадебных церемоний до 2006 года. После этого автомобиль отреставрировали, вернули ему оригинальный двигатель и механическую коробку передач, а также перекрасили в оригинальный серый цвет.

Вероятно, выставленный на продажу автомобиль на самом деле является ЗИС-110Б с кузовом «фаэтон», поскольку кабриолет ЗИС-110В появился только в 1955 году, а не в 1949-м.

В начале сентября на Avito выставили на продажу автомобиль ЗИЛ, якобы принадлежавший генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. За него хозяин просил 54 миллиона рублей.