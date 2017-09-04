Автомобиль Брежнева выставили на продажу за 54 миллиона рублей

На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже автомобиля ЗИЛ, якобы принадлежавшего генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Хозяин машины 1972 года выпуска просит за нее 54 миллиона рублей. Также продавец указал на возможность обменять автомобиль на недвижимость.

Пробег ЗИЛа 117 составляет 10 тысяч километров. Указано, что это черный лимузин с объемом двигателя шесть литров, с автоматической коробкой передач.

При этом продавец не уточнил, имеются ли у него документы, доказывающие принадлежность автомобиля советскому лидеру.

По воспоминаниям современников, Брежнев имел пристрастие к автомобилям и быстрой езде. По разным данным, в его коллекции автомобилей насчитывалось от 49 до 324 машин. При этом большинство принадлежало не лично лидеру СССР, а аппарату ЦК партии. После смерти генсека автомобили были конфискованы у его семьи, коллекция была раздроблена.

5 июля на портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже синего Mercedes-Benz S-класса Pullman, который, по словам владельца, ранее принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. Политик «пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней», утверждал хозяин машины. Владелец установил за Mercedes цену в 33,8 миллиона рублей.

18 августа в Санкт-Петербурге выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140), которым пользовался Ельцин. Владелец попросил за автомобиль 1994 года выпуска с пробегом 60 тысяч километров более 19 миллионов рублей.

Тремя днями позже машину за 19,7 миллиона рублей приобрел коллекционер. Имя покупателя не называется.