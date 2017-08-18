Первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставили на продажу

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140), которым пользовался первый президент России Борис Ельцин, выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авто.ру».

Владелец хочет за автомобиль синего цвета с пробегом в 60 тысяч километров более 19 миллионов рублей.

Отмечается, что год выпуска машины — 1994-й. У нее автоматическая коробка передач, мощность пятилитрового двигателя — 320 лошадиных сил. Ремонта автомобиль не требует.

По словам продавца, на этом автомобиле Ельцин «лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и неофициальные встречи». В объявлении также уточняется, что до поступления данной машины президент «перебивался на оставшихся броневиках W116, W126, а также ЗИЛах».

Motor.ru пишет, что автомобиль был переделан в броневик немецкой фирмой Trasco Bremen. Использовался в гараже особого назначения до появления в распоряжении службы заводского S-Class Pullman. Последний предназначался канцлеру Германии Гельмуту Колю, однако он от машины отказался, подарив ее Ельцину. Этот броневик также был выставлен на «Авто.ру» за 34 миллиона рублей. Его уже купили.

Борис Ельцин был президентом России с 1991-го по 1999 год.