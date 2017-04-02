Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч долларов

Ярко-красный автомобиль Ferrari F430, принадлежавший Дональду Трампу до его президентства, продали на аукционе Auctions America за 270 тысяч долларов. Об этом сообщает Yahoo! News.

«Схожие модели без "звездной" истории обычно уходят с молотка за 125-175 тысяч долларов, в зависимости от пробега, состояния и наличия дополнительного оборудования», — объяснила спикер аукциона Эми Кристи. Имя покупателя она называть не стала.

Отмечается, что сторонники Трампа выстраивались в очереди, чтобы посмотреть на выставляемый на продажу автомобиль, собранный 10 лет назад. Миллиардер покупал этот Ferrari для личного пользования, но пользовался им всего четыре года, и успел проехать на нем около 3,8 тысячи километров. Остальные 9,6 тысячи километров пробега сделал анонимный владелец, купивший машину в 2011 году.

22 февраля стало известно, что аукционный дом Sotheby's выставит на торги автомобиль Ferrari F50 1997 года сборки, ранее принадлежавший боксеру Майку Тайсону. В марте спорткар ушел с молотка за 3,8 миллионов долларов.