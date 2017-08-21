Первый лимузин Mercedes-Benz Ельцина продали

В петербургском автосалоне продан бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140), которым пользовался первый президент России Борис Ельцин. Об этом сообщает ТАСС.

Машину за 19,7 миллиона рублей приобрел коллекционер, уточнили в автосалоне. Имя покупателя не называется.

Объявление о продаже лимузина появилось на сайте «Авто.ру» 15 июля. В тексте отмечалось, что на этом автомобиле Ельцин в качестве пассажира выезжал на различные встречи, в том числе официальные, а до этого «перебивался на оставшихся броневиках W116, W126 а также ЗИЛах».

По словам продавца, машина находится в отличном состоянии и не требует ремонта. Автомобиль синего цвета имеет пробег 60 тысяч километров, оснащен пятилитровым двигателем мощностью 320 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.