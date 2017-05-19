Реплика в сторону

Если в советские времена граждане нашей страны коллекционировали разве что марки, значки и монеты государств соцлагеря (были и исключения, конечно — собиратели антиквариата, икон и авангардной живописи, — но немногие эти любители редкостей свое увлечение не афишировали по целому ряду причин, а от государства зачастую и скрывали), то после краха СССР ситуация изменилась. За последние двадцать лет в России сформировался вполне солидный слой людей, охотно вкладывающих деньги в покупку и коллекционирование дорогих часов, украшений и аксессуаров. И как бы ни были различны предметы коллекционирования — полотно Лентулова или часы из лимитированного выпуска Vacheron Constantin, — но у тех, кто желает ими обладать, общая проблема: вполне реальная опасность в поиске вожделенного предмета приобрести на вторичном рынке подделку.

Пока идут

Число часовых коллекционеров в России хотя и уступает количеству любителей часов в США и Китае, например, весьма значительно и продолжает расти. О часах говорят по телевидению и в YouTube, пишут в СМИ и соцсетях. Начинающих коллекционеров порой отпугивают цены на новые коллекции в фирменных бутиках производителей часов и у дистрибьюторов, либо им хочется найти модели из коллекций прошлых лет, которых уже нет в официальных магазинах. В этом случае они ищут желаемое в магазинах винтажа и антиквариата либо на интернет-аукционах, где их и поджидает так называемая «реплика фирменных часов», а по существу подделка.

Поджидает именно там — подделки «из перехода», копеечные копии известных моделей коллекционер, конечно, не купит. Даже у начинающего собирателя, не слишком сведущего в часовых тонкостях, но по крайней мере державшего в руках подлинные Rolex, Panerai или Cartier, никаких сомнений не возникнет. Всякий, кто хоть раз заходил в фирменный бутик этих марок или других компаний того же ценового сегмента, не может даже подумать, что, скажем, хронограф люксового производителя может стоить 100 или 200 евро.

Проблемы могут возникнуть не в переходе, а при покупке с рук через интернет или в винтажном магазине. Иногда подделки бывают весьма качественными, особенно если речь идет о коллекционной модели, которую мошенники пытаются продать за очень значительную сумму. Швейцарские производители люксовых часов десятилетиями, а то и столетиями «нарабатывали» свои know how, и подделать их непросто, даже если речь идет только о корпусе, не говоря о механизме, особенно с усложнениями. Во избежание подделок часовые мануфактуры придумывают миниатюрные детали декора циферблата, стрелок, механизма, которые очень сложно скопировать. Например, на циферблате часов Breguet выгравирована надпись — название дома, которую можно увидеть только под очень сильной лупой, повернув часы под определенным углом.

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Впрочем, разглядывание часов под лупой уже второй этап. «Первое, что необходимо проверить перед покупкой, — это не часы, а сопроводительные документы, — советует часовой эксперт и коллекционер Роман Белов. — Иногда только их изучения будет достаточно для определения подозрительной модели. Соответствие приложенных документов году выпуска модели, их комплектность, полное соответствие упаковочной коробки заявленному году производства часов. Прекрасно, если представлены дополнительные документы. Выписка из архива, чек из магазина, бумаги, подтверждающие продажу часов или выставление на аукцион».

В солидных аукционных домах — Sotheby’s, Christie’s, Phillips — провенанс (историю создания и перепродаж) вещей отслеживают и подтверждают специальные эксперты высокой квалификации. Ждать того же от eBay, конечно, не стоит. Коллекционер, если он серьезно подходит к делу, должен быть человеком любознательным и с хорошей памятью. Дело в том, что сами производители от коллекции к коллекции меняют не только модели часов, но и дизайн упаковки и форму документов. Поэтому, покупая историческую модель, желательно знать, как должны были выглядеть коробка и сертификаты именно в год ее выпуска. А вот пытаться определить подлинность механизма самостоятельно не стоит — лучше обратиться к профессиональному часовщику, уже имевшему дело с часами выбранной коллекционером марки. Часовщик сразу определит, настоящий ли в часах швейцарский механизм или китайский фейк.

Проконсультировать своих клиентов относительно подлинности часов 20-30-летней давности могут и эксперты мануфактур-производителей. «Компания IWC, по праву гордящаяся своим богатым историческим прошлым и весьма востребованная коллекционерами, предлагает услугу установления подлинности произведенных ими моделей, — комментирует Роман Белов. — Модели с высокой коллекционной стоимостью, такие как Mark IX, X или XI, часы наблюдателя времен Второй мировой войны или оригинальный Portugieser 30-40-х годов могут быть представлены на проверку в Шаффхаузен, где пять специалистов, независимо друг от друга, после изучения корпуса, механизма, их номеров, записей в архиве вынесут свое суждение о возможности считать данные часы оригинальными. В случае совпадения мнений выдается «Сертификат подлинности» (Certificate of authenticity)».

Самостоятельно научиться разбираться в часах, утверждает эксперт, можно только постоянным самообразованием. Нужно читать специальную литературу, каталоги, бывать в бутиках марок и на часовых выставках. Информацией коллекционеры и часовые мастера обмениваются на специальных форумах в интернете, где можно показать коллегам по увлечению фотографии часов и получить от них советы и предостережения, указания на расхождения с оригиналом, если модель кажется подозрительной.

Нескромный платочек

Схожая история и с аксессуарами. Один из объектов самого азартного коллекционирования в этом сегменте — платки, или, как их называют на французский лад, каре Hermes. Дом каждый сезон выпускает новые коллекции платков, время от времени бестселлеры переиздаются в новых цветах или с изменением дизайна. Спрос на платки породил их копирование.

«Если первые фейки пяти-семилетней давности в основном были довольно слабого качества и отличались неаккуратным исполнением, грубыми ошибками в нанесении рисунка, изъянами финальной обработки, то в последние два-три года появились практически неотличимые на первый взгляд реплики платков, — комментирует коллекционер Александр Цыбин, владелец одной из трех крупнейших в мире коллекций редких платков Hermes. — Все выше качество печати, но она в любом случае цифровая, а это видно при пристальном рассмотрении. Все лучше качество фейковых уходовых бирок и подрубки шва. Появились реплики и винтажных дизайнов, так что при покупке платка нужно обращать внимание на множество деталей. Только по совокупности признаков можно делать вывод о том, оригинал тот или иной платок или копия». Увидеть оригинальные платки редких дизайнов и узнать их историю начинающие коллекционеры могут из альбомов, изданных домом Hermes, а также на выставке коллекции Цыбина «Шелковый лабиринт», которая в начале июня откроется для публики в петербургской KGallery.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Александр указывает на несколько признаков, по которым прежде всего можно отличить оригинал от подделки.

— Размер подлинного каре максимально приближен к 90 на 90 сантиметров (это размер классического каре, в ассортименте дома есть и платки других размеров, например, 70 на 70).

— Шелк плотного плетения twill (при близком рассмотрении виден тонкий диагональный рубчик).

— Печать рисунка плотная, однородная, непрозрачная, без белесых пятен, стыки красок четкие, без пробелов и наплывов.

— Оригинальная набойка, в отличие от цифровой, проступает на изнанку платка, рисунок виден четко.

— При цифровой печати краска ложится тонким слоем, видны пиксели, изображение выглядит «рваным».

— Расстояние между буквами в надписях должно быть равным, строчки не «пляшут».

— Оригинальные каре Hermes подрубаются только вручную, валик завернут на лицевую сторону, стежки на тыльной стороне аккуратные, еле заметные.

— Соединение подрубки на углах только встык, небрежное соединение внахлест — признак подделки.

— На платках нет бумажных ярлыков, подвешенных к бирке с указаниями правил ухода, в коробке нет никаких «сертификатов подлинности». Дизайн коробки каре с 30-х годов, когда они начали выпускаться, менялся незначительно, но тем не менее специалисты могут отличить подлинную винтажную коробку от новодела.

Подлинность так называемых it-bag, очень дорогих сумок узнаваемого дизайна от известных модных домов — Chanel, Louis Vuitton и других — устанавливается с помощью идентификационных номеров. К сожалению, многие старые винтажные сумки таких номеров не имеют, а фирменные бутики в России, как правило, не дают официальных заключений относительно подлинности вещей, приобретенных в другом месте. Впрочем, за рубежом давние клиенты бутика могут рассчитывать на консультацию в частном порядке. Если речь идет об эксклюзивных моделях того же Hermes, например, о сумках Birkin, сшитых по спецзаказу в единственном экземпляре, то их, как правило, приобретают на торгах известных аукционных домов, где эксперты прослеживают провенанс.

Не обойтись без консультаций со специалистами (ювелирами, геммологами) и при покупке винтажных украшений коллекционной ценности от известных марок. Даже если драгоценность продается с подлинными документами, необходимо проверить, например, не были ли заменены оригинальные камни в оправе на менее ценные или поддельные, для чего нужно специальное оборудование и квалификация.