Ценности
 
Последние новости
СМИ сообщили о первом приговоре российскому солдату за преступление в Сирии
Безымянная картина Жана-Мишеля Баския ушла с молотка за 110,5 миллиона долларов
ВЭБ нашел покупателей на свою украинскую «дочку»
Минфин США передал в Конгресс данные о возможных связях Трампа с Россией
Синтетическая одежда рабочих стала причиной взрыва на заводе в Сибири
Флагман ВМС Украины сломался после ремонта на заводе Порошенко
Хоккеист сборной Канады побоялся уничтожения его команды в матче с Россией
Популярные новости
СМИ сообщили о первом приговоре российскому солдату за преступление в Сирии
Хоккеист сборной Канады побоялся уничтожения его команды в матче с Россией
Сборная России сыграет с канадцами в полуфинале ЧМ по хоккею
Британец высыпал на мост 15 тысяч монет и показал реакцию прохожих
Додон отказался от денег Евросоюза
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
Россия ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции

Реплика в сторону

Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Если в советские времена граждане нашей страны коллекционировали разве что марки, значки и монеты государств соцлагеря (были и исключения, конечно — собиратели антиквариата, икон и авангардной живописи, — но немногие эти любители редкостей свое увлечение не афишировали по целому ряду причин, а от государства зачастую и скрывали), то после краха СССР ситуация изменилась. За последние двадцать лет в России сформировался вполне солидный слой людей, охотно вкладывающих деньги в покупку и коллекционирование дорогих часов, украшений и аксессуаров. И как бы ни были различны предметы коллекционирования — полотно Лентулова или часы из лимитированного выпуска Vacheron Constantin, — но у тех, кто желает ими обладать, общая проблема: вполне реальная опасность в поиске вожделенного предмета приобрести на вторичном рынке подделку.

Пока идут

Число часовых коллекционеров в России хотя и уступает количеству любителей часов в США и Китае, например, весьма значительно и продолжает расти. О часах говорят по телевидению и в YouTube, пишут в СМИ и соцсетях. Начинающих коллекционеров порой отпугивают цены на новые коллекции в фирменных бутиках производителей часов и у дистрибьюторов, либо им хочется найти модели из коллекций прошлых лет, которых уже нет в официальных магазинах. В этом случае они ищут желаемое в магазинах винтажа и антиквариата либо на интернет-аукционах, где их и поджидает так называемая «реплика фирменных часов», а по существу подделка.

Поджидает именно там — подделки «из перехода», копеечные копии известных моделей коллекционер, конечно, не купит. Даже у начинающего собирателя, не слишком сведущего в часовых тонкостях, но по крайней мере державшего в руках подлинные Rolex, Panerai или Cartier, никаких сомнений не возникнет. Всякий, кто хоть раз заходил в фирменный бутик этих марок или других компаний того же ценового сегмента, не может даже подумать, что, скажем, хронограф люксового производителя может стоить 100 или 200 евро.

Проблемы могут возникнуть не в переходе, а при покупке с рук через интернет или в винтажном магазине. Иногда подделки бывают весьма качественными, особенно если речь идет о коллекционной модели, которую мошенники пытаются продать за очень значительную сумму. Швейцарские производители люксовых часов десятилетиями, а то и столетиями «нарабатывали» свои know how, и подделать их непросто, даже если речь идет только о корпусе, не говоря о механизме, особенно с усложнениями. Во избежание подделок часовые мануфактуры придумывают миниатюрные детали декора циферблата, стрелок, механизма, которые очень сложно скопировать. Например, на циферблате часов Breguet выгравирована надпись — название дома, которую можно увидеть только под очень сильной лупой, повернув часы под определенным углом.

Впрочем, разглядывание часов под лупой уже второй этап. «Первое, что необходимо проверить перед покупкой, — это не часы, а сопроводительные документы, — советует часовой эксперт и коллекционер Роман Белов. — Иногда только их изучения будет достаточно для определения подозрительной модели. Соответствие приложенных документов году выпуска модели, их комплектность, полное соответствие упаковочной коробки заявленному году производства часов. Прекрасно, если представлены дополнительные документы. Выписка из архива, чек из магазина, бумаги, подтверждающие продажу часов или выставление на аукцион».

В солидных аукционных домах — Sotheby’s, Christie’s, Phillips — провенанс (историю создания и перепродаж) вещей отслеживают и подтверждают специальные эксперты высокой квалификации. Ждать того же от eBay, конечно, не стоит. Коллекционер, если он серьезно подходит к делу, должен быть человеком любознательным и с хорошей памятью. Дело в том, что сами производители от коллекции к коллекции меняют не только модели часов, но и дизайн упаковки и форму документов. Поэтому, покупая историческую модель, желательно знать, как должны были выглядеть коробка и сертификаты именно в год ее выпуска. А вот пытаться определить подлинность механизма самостоятельно не стоит — лучше обратиться к профессиональному часовщику, уже имевшему дело с часами выбранной коллекционером марки. Часовщик сразу определит, настоящий ли в часах швейцарский механизм или китайский фейк.

Проконсультировать своих клиентов относительно подлинности часов 20-30-летней давности могут и эксперты мануфактур-производителей. «Компания IWC, по праву гордящаяся своим богатым историческим прошлым и весьма востребованная коллекционерами, предлагает услугу установления подлинности произведенных ими моделей, — комментирует Роман Белов. — Модели с высокой коллекционной стоимостью, такие как Mark IX, X или XI, часы наблюдателя времен Второй мировой войны или оригинальный Portugieser 30-40-х годов могут быть представлены на проверку в Шаффхаузен, где пять специалистов, независимо друг от друга, после изучения корпуса, механизма, их номеров, записей в архиве вынесут свое суждение о возможности считать данные часы оригинальными. В случае совпадения мнений выдается «Сертификат подлинности» (Certificate of authenticity)».

Самостоятельно научиться разбираться в часах, утверждает эксперт, можно только постоянным самообразованием. Нужно читать специальную литературу, каталоги, бывать в бутиках марок и на часовых выставках. Информацией коллекционеры и часовые мастера обмениваются на специальных форумах в интернете, где можно показать коллегам по увлечению фотографии часов и получить от них советы и предостережения, указания на расхождения с оригиналом, если модель кажется подозрительной.

Нескромный платочек

Схожая история и с аксессуарами. Один из объектов самого азартного коллекционирования в этом сегменте — платки, или, как их называют на французский лад, каре Hermes. Дом каждый сезон выпускает новые коллекции платков, время от времени бестселлеры переиздаются в новых цветах или с изменением дизайна. Спрос на платки породил их копирование.

«Если первые фейки пяти-семилетней давности в основном были довольно слабого качества и отличались неаккуратным исполнением, грубыми ошибками в нанесении рисунка, изъянами финальной обработки, то в последние два-три года появились практически неотличимые на первый взгляд реплики платков, — комментирует коллекционер Александр Цыбин, владелец одной из трех крупнейших в мире коллекций редких платков Hermes. — Все выше качество печати, но она в любом случае цифровая, а это видно при пристальном рассмотрении. Все лучше качество фейковых уходовых бирок и подрубки шва. Появились реплики и винтажных дизайнов, так что при покупке платка нужно обращать внимание на множество деталей. Только по совокупности признаков можно делать вывод о том, оригинал тот или иной платок или копия». Увидеть оригинальные платки редких дизайнов и узнать их историю начинающие коллекционеры могут из альбомов, изданных домом Hermes, а также на выставке коллекции Цыбина «Шелковый лабиринт», которая в начале июня откроется для публики в петербургской KGallery.

Александр указывает на несколько признаков, по которым прежде всего можно отличить оригинал от подделки.

— Размер подлинного каре максимально приближен к 90 на 90 сантиметров (это размер классического каре, в ассортименте дома есть и платки других размеров, например, 70 на 70).
— Шелк плотного плетения twill (при близком рассмотрении виден тонкий диагональный рубчик).
— Печать рисунка плотная, однородная, непрозрачная, без белесых пятен, стыки красок четкие, без пробелов и наплывов.
— Оригинальная набойка, в отличие от цифровой, проступает на изнанку платка, рисунок виден четко.
— При цифровой печати краска ложится тонким слоем, видны пиксели, изображение выглядит «рваным».
— Расстояние между буквами в надписях должно быть равным, строчки не «пляшут».
— Оригинальные каре Hermes подрубаются только вручную, валик завернут на лицевую сторону, стежки на тыльной стороне аккуратные, еле заметные.
— Соединение подрубки на углах только встык, небрежное соединение внахлест — признак подделки.
— На платках нет бумажных ярлыков, подвешенных к бирке с указаниями правил ухода, в коробке нет никаких «сертификатов подлинности». Дизайн коробки каре с 30-х годов, когда они начали выпускаться, менялся незначительно, но тем не менее специалисты могут отличить подлинную винтажную коробку от новодела.

Подлинность так называемых it-bag, очень дорогих сумок узнаваемого дизайна от известных модных домов — Chanel, Louis Vuitton и других — устанавливается с помощью идентификационных номеров. К сожалению, многие старые винтажные сумки таких номеров не имеют, а фирменные бутики в России, как правило, не дают официальных заключений относительно подлинности вещей, приобретенных в другом месте. Впрочем, за рубежом давние клиенты бутика могут рассчитывать на консультацию в частном порядке. Если речь идет об эксклюзивных моделях того же Hermes, например, о сумках Birkin, сшитых по спецзаказу в единственном экземпляре, то их, как правило, приобретают на торгах известных аукционных домов, где эксперты прослеживают провенанс.

Не обойтись без консультаций со специалистами (ювелирами, геммологами) и при покупке винтажных украшений коллекционной ценности от известных марок. Даже если драгоценность продается с подлинными документами, необходимо проверить, например, не были ли заменены оригинальные камни в оправе на менее ценные или поддельные, для чего нужно специальное оборудование и квалификация.

Вероника Гудкова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
«Спящую музу» продали за 57 миллионов долларов
Брошь Маргарет Тэтчер оценили в 38 тысяч долларов
Ценности
Ценности
 — 
08:02 18 мая 2017

Заведут с подсосом

Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
09:49 Сегодня

Дженнифер Лоуренс и канарейка снялись в ролике Dior

14:43 18 мая 2017

Героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» стала лицом Saint Laurent

16:22 18 мая 2017

Longchamp предложила женщинам универсальную сумку

Ценности
 — 
10:18 17 мая 2017

Брак у ворот

Найдены главные причины устраивать свадьбу
14:17 18 мая 2017

Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны

13:07 18 мая 2017

Канадцы собрали самый быстрый электрический карт

15:42 18 мая 2017

Американский дизайнер показал в Дубае моделей в пластиковых комбинезонах

Ценности
 — 
08:06 21 апреля 2017

Красотки на зарядке

Эксперты предрекают эру господства электромобилей
11:57 18 мая 2017

Cartier выпустил «сапфировые» сумки

10:12 18 мая 2017

Новым главой Ralph Lauren стал топ-менеджер Procter & Gamble

13:59 18 мая 2017

Марка Y/Project создала превращающиеся в шорты джинсы-трансформеры

Россия
«Никакая адекватность не нужна»
Почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение», защищая свой дом
Девичий подряд
Самые яркие участницы праймериз «Единой России»
В центре Москвы обнаружили деревянную мостовую XVII-XVIII веков
Навальный пригласил Усманова на теледебаты
Петр Лидов-Петровский: «Никакой трагедии здесь нет»
Почему не стоит переживать из-за большой разницы в доходах богатых и бедных
Россия и Венесуэла договорились о ежемесячных поставках пшеницы
Московский ЗАГС опубликовал самые необычные имена новорожденных в этом году
Все материалы
Мир
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Минфин США передал в Конгресс данные о возможных связях Трампа с Россией
Трамп раскрыл имя основного претендента на пост главы ФБР
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоСтрана 404
Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
Додон отказался от денег Евросоюза
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
В Харькове гомофобы избили полицейских
В Раде вновь предложили ввести визовый режим с Россией
Эксперт назвал две причины запрета российских соцсетей на Украине
В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар
Все материалы
Финансы
Порок бедности
Почему граждане Перу видят красивую жизнь только на билбордах
В ЦБ отказались форсировать исламский банкинг
Рассчитан майский «индекс холостяка»
Задолженность по зарплатам в России выросла на шесть процентов
Число жалоб на финансовые организации в ЦБ выросло в полтора раза
Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до восьми процентов
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Все материалы
Бизнес
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
Россия ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
АИЖК начало работу над рекомендациями Счетной палаты
ВЭБ нашел покупателей на свою украинскую «дочку»
Роскачество начало масштабную проверку сыра «Российский»
Глава «Роснефти» рассказал о возвращении активов «Башнефти»
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Газета узнала о показаниях замдиректора Спецстроя против своего начальника
Синтетическая одежда рабочих стала причиной взрыва на заводе в Сибири
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
СМИ сообщили о первом приговоре российскому солдату за преступление в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Предсказаны первые жертвы повышения уровня моря
Найдена причина быстрого потепления в Арктике
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Все материалы
Спорт
Денис Глушаков «Угостить Федуна самогоном можно только в рамках телешоу»
Капитан «Спартака» Глушаков о триумфе команды, владельце клуба и сборной России
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
На канадской границе
Россияне обыграли чехов и наверняка встретятся в полуфинале ЧМ с Канадой
Сборная России сыграет с канадцами в полуфинале ЧМ по хоккею
Хоккеист сборной Канады побоялся уничтожения его команды в матче с Россией
Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
Велосипедиста оштрафовали за написанное на груди приглашение девушки на свидание
Все материалы
Культура
Беги, Леша, беги
Канны-2017. День 2: фильмы Андрея Звягинцева и Тодда Хэйнса
Сергей Полунин«Повторять одну и ту же роль — это так скучно»
Сергей Полунин о проблемах в балете и работе в кино
Чем дело началось
Канны-2017. День 1. Фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста
Безымянная картина Жана-Мишеля Баския ушла с молотка за 110,5 миллиона долларов
На Каннском кинофестивале впервые показали фильм в формате VR
Cаксофонист Игорь Бутман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они все чокнутые, эти русские»
Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
Жертвы поразившего весь мир вируса-вымогателя получили сообщения с угрозами
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
Храм Василия Блаженного «поглотил» Белый дом на обложке номера Time
СМИ сообщили о планах бывшего президента РБК выкупить газету The Moscow Times
Хакеры научились красть пароли Windows с помощью команды «свернуть все окна»
Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота
Все материалы
Ценности
Реплика в сторону
Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Дженнифер Лоуренс и канарейка снялись в ролике Dior
Героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» стала лицом Saint Laurent
Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны
Канадцы собрали самый быстрый электрический карт
Cartier выпустил «сапфировые» сумки
Все материалы
Путешествия
Взять Казань
Чем туристу заняться в выходные в столице Татарстана
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
В Китае построили первое в мире колесо обозрения без спиц
Самолет крупнейшей украинской авиакомпании приземлился в незастывший бетон
Краснодарский губернатор нашел на пляже Анапы полосу препятствий
Король Нидерландов признался в тайном пилотировании самолетов
Все материалы
Из жизни
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Американка создала платье из 10 тысяч оберток от конфет
В США родители выпускников подрались из-за мест в церкви
Британка сделала макияж спящему возлюбленному
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Все материалы
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
На продажу выставлен тюнингованный Veyron за 2 миллиона долларов
Toyota раскрыла новую Camry для Японии
В Сети раскрыли внешность нового Infiniti QX50
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы