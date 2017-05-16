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«Спящую музу» продали за 57 миллионов долларов

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На аукционе в Нью-Йорке была продана скульптура французского художника Константина Бранкузи «Спящая муза». Об этом говорится в сообщении дома Christie's, опубликованном на странице в Twitter. С молотка лот ушел за 57,4 миллиона долларов, что вдвое превысило оценочную стоимость

Как сообщает The New York Times, торги были ожеточенными, в них принимали участие пять человек. Имя нового владельца не разглашается, однако, по некоторым данным, покупатель — американский продюсер Дэвид Геффен.

Скульптура «Спящая муза» изначально была выполнена из белого мрамора в 1910 году. Лот, выставленный на торги, — из бронзы и сусального золота. На протяжении нескольких десятилетий «Спящая муза» находилась в частной коллекции во Франции.

Еще один лот на прошедших торгах — картина Пабло Пикассо «Сидящая женщина в синем платье» 1939 года. Ее продали за 45 миллионов долларов.

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